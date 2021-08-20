Скутер без водителя сбил пожилую женщину в Брянской области

Полиция проводит проверку по факту наезда скутера на 63-летнюю женщину в Брянской области. На момент ДТП транспортное средство двигалось без водителя.

Авария произошла на улице Ново-Полянской в Почепе. По данным ГИБДД, 20-летний водитель скутера Stels Skif 50 выехал на обочину и упал с транспортного средства. Скутер продолжил движение и сбил 63-летнюю женщину, которая шла по обочине. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате наезда потерпевшая получила перелом двух ребер, ушибы грудной клетки и передней брюшной стенки. Женщину госпитализировали.

В начале августа школьник погиб после опрокидывания на скутере в Нижегородской области. Мальчик 2005 года рождения сел за руль, не надев мотошлем.