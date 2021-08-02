Школьник погиб после ДТП со скутером в Нижегородской области

Школьник скончался после опрокидывания на скутере в Нижегородской области. Подросток сел за руль, не надев мотошлема.

ДТП произошло на улице Парковой в селе Быковка в Воротынском районе. По данным Госавтоинспекции, подросток 2005 года на скутере «Пиранья» не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части. Пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В правоохранительных органах уточнили, что подросток учился в девятом классе. Мальчик не получал водительского удостоверения.

Днем ранее в ГИБДД сообщили о другой аварии с участием мопеда, жертвой которой стал 15-летний мальчик. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» пытался обогнать мопед, но допустил столкновение.