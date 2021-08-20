В Подмосковье врачи спасли мужчину со сломанным после прыжка в воду позвоночником

В Московской области врач спасли мужчину, который в результате неудачного прыжка в воду сломал позвоночник. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина с переломами первого и второго позвонков шейного отдела поступил в нейрохирургическое отделение Долгопрудненской больницы. Травму он получил из-за неудачного прыжка в воду. Такие травмы, по словам заведующего нейрохирургическим отделением Павла Савинкова, могут привести не только к полному параличу, но и смерти. Операция по стабилизации позвонков при помощи имплантов осложняется тем, что устанавливаемые винты-фиксаторы должны быть зафиксированы разными способами.

В ходе операции на разных стадиях медики использовали КТ-навигационную систему, позволяющую выводить на экран рентген-изображения операции, а также 3D-моделированные проекции.

«Оперативное вмешательство прошло успешно, нам удалось не только сохранить жизнь пациента, но и ее качество», — заключил Савинков.

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и продолжает лечение, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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