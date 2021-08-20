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NASA приостановило контракт со SpaceX Маска из-за иска Безоса

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Американское космическое агентство NASA временно приостановило сотрудничество с компанией SpaceX Илона Маска по контракту на разработку системы для высадки человека на поверхность Луны. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря агентства.

С прицелом на Луну
Считается, что вскоре большая часть ресурсов, необходимых человечеству, будет добываться из космоса.

Отмечается, такое решение в NASA приняли после такого, как компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, подала на прошлой неделе иск в федеральный суд. Как подчеркивается, в своем иске компания указала на недостатки сделки NASA по приобретению системе приземления людей.

В материале указывается, что космическое агентство приостановило работу над системой со SpaceX до 1 ноября. При этом первые слушания по иску Blue Origin назначены на 14 октября.

В апреле победителем по проведенному NASA конкурсу на разработку системы для высадки человека на поверхность Луны была объявлена SpaceX, сумма контракта составила $2,89 млрд. В конкурсе также участвовали Blue Origin и Dynetics, после проигрыша они подали жалобу на решение управления.

Тогда свое решение NASA объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. По информации CNBC, Blue Origin оценивала свои услуги в $5,9 млрд, а Dynetics — в $8,5 млрд.

27 июля Безос в открытом письме обратился к руководству NASA с предложением выделить космическому ведомству $2 млрд в обмен на участие его космической компании в подготовке миссий на Луну. В частности, предполагалось, что Blue Origin займется разработкой посадочного модуля для лунной программы «Артемида».

30 июля Главное контрольное управление США (GAO) сообщило о своем несогласии с протестом компаний Blue Origin и Dynetics относительно решения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписать контракт на разработку посадочного модуля только с одной компанией — SpaceX. В контрольном органе конгресса посчитали, что NASA имело право заключить лишь один контракт, а не два, как считают протестовавшие.

Илон Маск, в свою очередь, положительно отозвался о решении GAO.

Представитель Blue Origin же заявил телеканалу CNBC, что программе по разработке лунного посадочного модуля требуется конкуренция, причем «сейчас, а не потом». И назвал схему с несколькими подрядчиками лучшим решением для NASA и Соединенных Штатов.

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