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Маск отреагировал на решение властей США по контракту на лунный модуль

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Илон Маск положительно отозвался о решении Главного контрольного управления США (GAO) отклонить протест компании Blue Origin, принадлежащую миллиардеру Джеффу Безосу, относительно отданного компании SpaceX контракта на лунный модуль. В пятницу, 30 июля, он разместил под одним из постов с этой новостью в Twitter эмодзи с бицепсом рядом с названием контрольно-ревизионного органа Конгресса.

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Ранее в этот день GAO сообщило о своем несогласии с протестом компаний Blue Origin и Dynetics относительно решения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписать контракт на разработку посадочного модуля только с одной компанией, SpaceX. В контрольном органе Конгресса посчитали, что NASA имело право заключить лишь один контракт, а не два, как считают протестовавшие.

В свою очередь представитель Blue Origin заявил телеканалу CNBC, что программе по разработке лунного посадочного модуля требуется конкуренция, причем «сейчас, а не потом». И назвал схему с несколькими подрядчиками лучшим решением для NASA и Соединенных Штатов.

«С решением NASA были серьезные проблемы, которые GAO не смогло решить из-за ограниченности собственной компетенции. Мы продолжим выступать за схему с выбором двух поставщиков, поскольку так будет верно», — отметил собеседник телеканала.

Ранее, 27 июля, основатель компании Джефф Безос Blue Origin в открытом письме обратился к руководству NASA с предложением выделить космическому ведомству $2 млрд в обмен на участие его космической компании в подготовке миссий на Луну. В частности, предполагалось, что Blue Origin займется разработкой посадочного модуля для лунной программы «Артемида».

В апреле победителем по проведенному NASA конкурсу на разработку системы для высадки человека на поверхность Луны была объявлена SpaceX Илона Маска, сумма контракта составила $2,89 млрд. В конкурсе также участвовали Blue Origin и Dynetics и после проигрыша подали жалобу на решение управления.

Свое решение NASA объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. По информации CNBC, Blue Origin оценивала свои услуги в $5,9 млрд, а Dynetics — в $8,5 млрд.

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