Tesla анонсировала появление робота-гуманоида в 2022 году

Компания Tesla Inc анонсировала появление в 2022 году прототипа модели робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки. Об этом сообщает в пятницу, 20 августа, издание CNBC.

Презентация новинок компании состоялась на мероприятии, посвященном искусственному интеллекту, в калифорнийском городе Пало-Альто, где расположена штаб-квартира Tesla Inc.

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск уточнил, что высота робота составит 172 см, вес — 57 кг, вместо лица — экран, где будет отражена полезная информация. Ноги и руки робота-гуманоида будут управляться с помощью 40 сервоприводов. Баланс и подвижность ему обеспечит обратная связь по выполняемым усилиям.

Маск также рассказал, что робот будет использовать некоторые из устройств искусственного интеллекта. В частности, зрение машине обеспечат камеры для самоуправляющихся автомобилей от Tesla.

В то же время, как отметил предприниматель, робот будет полезен и в быту. Обладатели разработки могут воспользоваться услугами «нового члена семьи», который сможет сходить в магазин и выполнять другие повседневные команды.

«Он будет построен людьми для людей. Он будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач», — рассказал Маск.

Ранее, в августе, китайская технокорпорация Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog. Для того чтобы максимально точно походить на биологический организм, у CyberDog есть 11 высокоточных датчиков: камеры, модули GPS, сенсорные датчики, ультразвуковые и так далее.