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Завести машину: российский робот впервые стал охранником в Европе

Какие обязанности андроид сможет выполнять за людей
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Завести машину: российский робот впервые стал охранником в Европе
2021-07-29 16:22:28">
2021-07-29 16:22:28
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Человекоподобный робот, созданный российской компанией, заступил на службу в немецком охранном предприятии в Берлине. Андроид займется патрулированием офисных территорий или торговых центров и сможет избавить охранников и полицейских от рутинных задач. Эксперты отмечают, что охранная деятельность — одна из сфер, где сегодня наиболее эффективно ведутся эксперименты по применению робототехники. Поэтому, по их словам, дебют российского продукта в этой области — позитивное событие не только для компании-разработчика, но и для всей отечественной отрасли в целом.

Первый пошел

Немецкое охранное предприятие Security-Robotics (входит в группу Ciborius, которая занимается организацией безопасности государственных и частных объектов) объявило о приобретении сервисного робота Promobot от одноименной российской компании. В обязанности андроида войдет патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов, измерение их температуры тела, а также предоставление справочной информации на английском и немецком языках. Ожидается, что устройство избавит охранников и полицейских от рутинных задач. Promobot станет первым российским сервисным роботом, занятым в охранной деятельности в Европе.

Завести машину
Фото: promo-bot.ru
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В должности охранника робот исключает все так называемые «ошибки человеческого фактора»: он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот — никогда, — утверждает директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Сейчас принимается решение о запуске андроида для обслуживания офисов или торговых центров. По задумке компании, российская машина будет работать в связке с другими роботами — Spot от Boston Dynamics, Argus от SMP Robotics и охранным дроном от Sunflower labs.

Исполнительный директор Security Robotics Алексей Токарев рассказал «Известиям», что в скором времени компания презентует свои решения более чем 30 немецким фирмам. По итогу могут быть закуплены дополнительные экземпляры российских устройств.

Завести машину
Робот Argus от SMP Robotics

Робот Argus от SMP Robotics

Фото: smpsecurityrobot.com.au
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— В рамках нашей компании [Ciborius] мы решили открыть отдельное направление охранных роботов. В качестве основных задач выделили наружное патрулирование крупных территорий, внутреннее патрулирование, а также воздушное патрулирование. Далее мы начали изучать рынок по каждому направлению и наткнулись на решения от Promobot, — рассказал Алексей Токарев историю знакомства с российской компанией.

В Promobot не уточнили, во сколько андроид обошелся немецкому партнеру. В компании отметили, что рыночная стоимость продукции составляет от $30 тыс. до $50 тыс. в зависимости от поставленных клиентом задач.

Ранее разработка Promobot поступила в полицию Абу-Даби (ОАЭ) и департамент внутренних дел Казахстана. Сделка с Security Robotics — это первый выход в Европу.

Робогонки

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Председатель правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская говорит, что использование машин в охранной деятельности — одна из самых перспективных сфер применения робототехники на сегодня. В ней много однообразных задач, в выполнении которых человека может заменить машина.

— Многое делается с помощью камер наблюдения и систем искусственного интеллекта. Роботы тоже оснащаются камерами, которые могут перемещаться и дополнительно наблюдать за ситуацией. Они позволяют решать задачи круглосуточного и всепогодного патрулирования малолюдных территорий, где нет возможности разместить стационарные камеры. Или, наоборот, людных мест, для которых как раз подходит Promobot, — говорит она.

Сделка Promobot с европейской компанией — важное событие не только для разработчика, но и для сферы российской робототехники в целом, отметила руководитель отдела маркетинга Makert (подразделения 3Logic Group, занимается интеграцией IT-решений) Виктория Калачева. Так и другие отечественные разработки попадут в поле зрения будущих клиентов и мирового научного сообщества, считает она.

Выход российской компании на европейский рынок подчеркивает, что мы способны делать конкурентоспособную продукцию, — добавила эксперт.

Завести машину
Робот Kiki от компании Alpha Robotics

Робот Kiki от компании Alpha Robotics

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Всех коммерческих роботов можно поделить на три условные категории: промышленные, коллаборативные и сервисные. По словам Виктории Калачевой, хотя в России развиваются все направления, преуспевают разработчики именно в последнем. И Promobot в нем — не единственная звезда.

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— Например, робот Kiki от компании Alpha Robotics, который очень похож на Promobot по функционалу, тоже используется в некоторых странах, например, в Израиле и ОАЭ, — говорит эксперт.

Алиса Конюховская отметила разработчиков беспилотных самосвалов Vist Robotics и создателей медицинских экзоскелетов ExoAtlet.

— Предлагаемые нашими компаниями решения становятся более конкурентными на зарубежном уровне. Также нашим компаниям помогает хорошая подготовка в программировании, математике и инженерном деле, — говорит она.

По словам Алисы Конюховской, российскому бизнесу не хватает опыта не столько в разработке, сколько в маркетинге, организации бизнес-процессов и продажах.

Аналогичного мнения об отечественной инженерной школе придерживается Виктория Калачева. Она отмечает, что несмотря на некоторое отставание от ряда стран, за рубежом ценят российскую инженерную школу и ждут от нее новых решений. Под решениями эксперт подразумевает не только готовых роботов, но и программные разработки, которые обеспечивают реализацию конкретных задач на робототехническом оборудовании во многих отраслях.

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