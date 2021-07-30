Завести машину: российский робот впервые стал охранником в Европе

Человекоподобный робот, созданный российской компанией, заступил на службу в немецком охранном предприятии в Берлине . Андроид займется патрулированием офисных территорий или торговых центров и сможет избавить охранников и полицейских от рутинных задач. Эксперты отмечают, что охранная деятельность — одна из сфер, где сегодня наиболее эффективно ведутся эксперименты по применению робототехники. Поэтому, по их словам, дебют российского продукта в этой области — позитивное событие не только для компании-разработчика, но и для всей отечественной отрасли в целом.

Первый пошел

Немецкое охранное предприятие Security-Robotics (входит в группу Ciborius, которая занимается организацией безопасности государственных и частных объектов) объявило о приобретении сервисного робота Promobot от одноименной российской компании . В обязанности андроида войдет патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов, измерение их температуры тела, а также предоставление справочной информации на английском и немецком языках. Ожидается, что устройство избавит охранников и полицейских от рутинных задач. Promobot станет первым российским сервисным роботом, занятым в охранной деятельности в Европе.

— В должности охранника робот исключает все так называемые «ошибки человеческого фактора»: он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу , а самое главное — не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот — никогда, — утверждает директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Сейчас принимается решение о запуске андроида для обслуживания офисов или торговых центров. По задумке компании, российская машина будет работать в связке с другими роботами — Spot от Boston Dynamics, Argus от SMP Robotics и охранным дроном от Sunflower labs.

Исполнительный директор Security Robotics Алексей Токарев рассказал «Известиям», что в скором времени компания презентует свои решения более чем 30 немецким фирмам. По итогу могут быть закуплены дополнительные экземпляры российских устройств.

Завести машину Робот Argus от SMP Robotics Фото: smpsecurityrobot.com.au

— В рамках нашей компании [Ciborius] мы решили открыть отдельное направление охранных роботов. В качестве основных задач выделили наружное патрулирование крупных территорий, внутреннее патрулирование, а также воздушное патрулирование. Далее мы начали изучать рынок по каждому направлению и наткнулись на решения от Promobot, — рассказал Алексей Токарев историю знакомства с российской компанией.

В Promobot не уточнили, во сколько андроид обошелся немецкому партнеру. В компании отметили, что рыночная стоимость продукции составляет от $30 тыс. до $50 тыс. в зависимости от поставленных клиентом задач.

Ранее разработка Promobot поступила в полицию Абу-Даби (ОАЭ) и департамент внутренних дел Казахстана. Сделка с Security Robotics — это первый выход в Европу.

Робогонки

Председатель правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская говорит, что использование машин в охранной деятельности — одна из самых перспективных сфер применения робототехники на сегодня . В ней много однообразных задач, в выполнении которых человека может заменить машина.

— Многое делается с помощью камер наблюдения и систем искусственного интеллекта. Роботы тоже оснащаются камерами, которые могут перемещаться и дополнительно наблюдать за ситуацией. Они позволяют решать задачи круглосуточного и всепогодного патрулирования малолюдных территорий, где нет возможности разместить стационарные камеры. Или, наоборот, людных мест, для которых как раз подходит Promobot, — говорит она.

Сделка Promobot с европейской компанией — важное событие не только для разработчика, но и для сферы российской робототехники в целом, отметила руководитель отдела маркетинга Makert (подразделения 3Logic Group, занимается интеграцией IT-решений) Виктория Калачева. Так и другие отечественные разработки попадут в поле зрения будущих клиентов и мирового научного сообщества, считает она.

— Выход российской компании на европейский рынок подчеркивает, что мы способны делать конкурентоспособную продукцию , — добавила эксперт.

Завести машину Робот Kiki от компании Alpha Robotics Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Всех коммерческих роботов можно поделить на три условные категории: промышленные, коллаборативные и сервисные . По словам Виктории Калачевой, хотя в России развиваются все направления, преуспевают разработчики именно в последнем . И Promobot в нем — не единственная звезда.

— Например, робот Kiki от компании Alpha Robotics, который очень похож на Promobot по функционалу, тоже используется в некоторых странах, например, в Израиле и ОАЭ , — говорит эксперт.

Алиса Конюховская отметила разработчиков беспилотных самосвалов Vist Robotics и создателей медицинских экзоскелетов ExoAtlet.

— Предлагаемые нашими компаниями решения становятся более конкурентными на зарубежном уровне. Также нашим компаниям помогает хорошая подготовка в программировании, математике и инженерном деле, — говорит она.

По словам Алисы Конюховской, российскому бизнесу не хватает опыта не столько в разработке, сколько в маркетинге, организации бизнес-процессов и продажах.

Аналогичного мнения об отечественной инженерной школе придерживается Виктория Калачева. Она отмечает, что несмотря на некоторое отставание от ряда стран, за рубежом ценят российскую инженерную школу и ждут от нее новых решений. Под решениями эксперт подразумевает не только готовых роботов, но и программные разработки, которые обеспечивают реализацию конкретных задач на робототехническом оборудовании во многих отраслях.