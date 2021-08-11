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Xiaomi представила публике робота-пса на основе биотехнологий

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Китайская технокорпорация Xiaomi представила массовому потребителю нового четвероногого робота-компаньона CyberDog. О новинке известили в официальном релизе.

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«Сегодня Xiaomi сделала еще один смелый шаг в исследовании технологий будущего, представив своего нового четвероногого робота CyberDog на основе биотехнологий. Запуск CyberDog — это кульминация инженерного мастерства Xiaomi, воплощенная в роботе-компаньоне с открытым исходным кодом», — заявила компания.

Так, благодаря разработанным Xiaomi двигателям у робота высокие скорость и маневренность. Он способен двигаться со скоростью 3,2 м в секунду и даже может сделать сальто назад. А еще киберпес реагирует на голосовые команды и следует за своим владельцем.

Чтобы максимально точно походить на биологический организм, у CyberDog’а есть 11 высокоточных датчиков: камеры, модули GPS, сенсорные датчики, ультразвуковые и так далее.

Xiaomi выпустит тысячу таких четвероногих роботов.

6 августа в Сколково рассказали, что в детском саду Воронежа будет работать робот-воспитатель Promobot.

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