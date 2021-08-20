Путин в Москве проведет переговоры с Меркель перед выборами нового канцлера Германии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, проведут переговоры в Москве. Это будет первая встреча политиков с начала пандемии коронавируса. В сентябре, после выборов, Меркель намерена покинуть занимаемый пост.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В рамках визита Меркель также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

Кроме того, как 18 августа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, канцлер ФРГ и российский лидер намерены обсудить ситуацию в Афганистане.

О том, что Меркель посетит столицу России в пятницу, стало известно 13 августа. Как подсчитали журналисты, это будет 20-й и, скорее всего, последний ее визит в Россию в качестве главы правительства ФРГ.

В последний раз Меркель посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

21 июля состоялся телефонный разговор Путина с Меркель. Сообщалось, что темами этой беседы были энергетика, транзит газа через Украину и «Северный поток – 2». В Кремле уточняли, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».

Тогда глава российского государства отмечал последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза.

4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.