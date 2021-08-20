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В правительстве РФ отметили постепенное восстановление экономики ЕАЭС

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Экономика стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) постепенно восстанавливается на фоне пандемии COVID-19 благодаря совместным действиям. Об этом сообщил в пятницу, 20 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета стран организации.

По его словам, период пандемии продемонстрировал, что страны союза способны оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям.

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«Благодаря совместным действиям экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается. Макроэкономические показатели в целом неплохие, по итогам первого полугодия выпуск сельхозпродукции увеличился на 0,6%, объемы промышленного производства — на 4,4%, производство обрабатывающей промышленности — на 6,5%», — отметил Мишустин.

Ранее, 13 августа, автор статьи в японском издании JB Press Тэцуя Умэцу отметил, что экономика России успешно и очень уверенно справляется с непростым периодом, связанным с коронавирусными ограничениями. По мнению журналиста, именно решение российских властей не останавливать промышленное производство во многих регионах позволило стране довольно легко пережить падение экономических показателей.

28 июля министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России в июне 2021 года превысила доковидный уровень, зафиксированный в IV квартале 2019 года. По его словам, нынешняя экономическая ситуация внушает оптимизм.

В апреле 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нуждается в более гибких инструментах финансовой поддержки, так как из-за коронавируса риск разрушения экономик государств-членов организации очень высок.

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