Японский журналист оценил успехи российской экономики во время пандемии

Экономика России успешно и очень уверенно справляется с непростым периодом, связанным с коронавирусными ограничениями. Об этом пишет японское издание JB Press.

Автор статьи Тэцуя Умэцу 13 августа отметил, что Россия, как и все мировые державы, столкнулась с трудностями в начале пандемии COVID-19, однако по сравнению с другими развитыми и быстроразвивающимися странами «раны ее были не столь глубокими».

По мнению журналиста, именно решение российского руководства не останавливать промышленное производство во многих регионах позволило довольно легко пережить падение экономических показателей.

Также Умэцу обратил внимание на успехи, которых добилась весной этого года сфера услуг. В частности, он привел слова владельца одного из японских ресторанов в Москве, который заявил, что в сравнении с временами до пандемии его доходы только увеличились.

Кроме прочего в материале говорится о том, что переход на удаленный формат работы обусловил появление новых возможностей для бизнеса во многих странах мира. К примеру, японские производители компактных принтеров и спикерфонов указали на высокую заинтересованность россиян в их продукции.

При этом Умэцу выразил мнение, что в экономике РФ есть направления, над которыми правительству и ЦБ стоит поработать. Среди таких направлений обозреватель особенно выделил рост инфляции, оказывающий сильное влияние на настроения в деловых кругах.

6 августа президент России Владимир Путин заявил о планах властей по снижению последствий инфляции для бизнеса. Он подчеркнул, что власти должны принимать меры по ограничению инфляции и правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен.

27 июля российский лидер заявил, что восстановление экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками. По словам главы государства, восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая «пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры».

28 июля министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что экономика России в июне 2021 года превысила доковидный уровень, зафиксированный в четвертом квартале 2019 года. По его словам, нынешняя экономическая ситуация внушает оптимизм.