Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве появится новый Ледовый дворец ЦСКА
Мир
В Баварии назвали США ответственными за ситуацию в Афганистане
Спорт
Международная федерация гимнастики назвала непредвзятым судейство на ОИ
Мир
Лавров заявил о готовности РФ возобновить московский формат по Афганистану
Экономика
Цена нефти марки Brent упала ниже $66 за баррель
Интернет
Суд оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Авто
АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на неделю
Мир
США ежедневно тратили на Афганистан $300 млн на протяжении 20 лет
Мир
Запуск БелАЭС отложили из-за проблемы с турбогенератором

Японский журналист оценил успехи российской экономики во время пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономика России успешно и очень уверенно справляется с непростым периодом, связанным с коронавирусными ограничениями. Об этом пишет японское издание JB Press.

Автор статьи Тэцуя Умэцу 13 августа отметил, что Россия, как и все мировые державы, столкнулась с трудностями в начале пандемии COVID-19, однако по сравнению с другими развитыми и быстроразвивающимися странами «раны ее были не столь глубокими».

По мнению журналиста, именно решение российского руководства не останавливать промышленное производство во многих регионах позволило довольно легко пережить падение экономических показателей.

По большому счету: экономика России вырастет на 3% в 2021-м
Таким образом, давнее поручение Владимира Путина наконец-то будет выполнено

Также Умэцу обратил внимание на успехи, которых добилась весной этого года сфера услуг. В частности, он привел слова владельца одного из японских ресторанов в Москве, который заявил, что в сравнении с временами до пандемии его доходы только увеличились.

Кроме прочего в материале говорится о том, что переход на удаленный формат работы обусловил появление новых возможностей для бизнеса во многих странах мира. К примеру, японские производители компактных принтеров и спикерфонов указали на высокую заинтересованность россиян в их продукции.

При этом Умэцу выразил мнение, что в экономике РФ есть направления, над которыми правительству и ЦБ стоит поработать. Среди таких направлений обозреватель особенно выделил рост инфляции, оказывающий сильное влияние на настроения в деловых кругах.

6 августа президент России Владимир Путин заявил о планах властей по снижению последствий инфляции для бизнеса. Он подчеркнул, что власти должны принимать меры по ограничению инфляции и правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен.

27 июля российский лидер заявил, что восстановление экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками. По словам главы государства, восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая «пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры».

28 июля министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что экономика России в июне 2021 года превысила доковидный уровень, зафиксированный в четвертом квартале 2019 года. По его словам, нынешняя экономическая ситуация внушает оптимизм.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021