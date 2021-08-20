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Китайцам разрешили заводить троих детей

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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в пятницу, 20 августа, внес поправку в закон о народонаселении, тем самым разрешив семьям заводить третьего ребенка. Об этом сообщается на сайте Xinhua.

«Пересмотренный закон о народонаселении и планировании семьи гласит, что государство поощряет брак и роды в нужном возрасте, дородовой и послеродовой уход, а пара может иметь троих детей», — уточняет агентство.

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Также подчеркивается, что государство примет разного рода меры поддержки, в том числе финансовые, жилищные и трудовые, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.

Решение о поправках одобрено в ходе тридцатой сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 17 по 20 августа.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что власти Китая приняли решение отменить штрафы и иные санкции за рождение трех детей.

Также в Госсовете Китая добавили, что в 2025 году будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости.

При этом опрошенные «Известиями» эксперты в области азиатской демографии усомнились в том, что разрешение семейным парам заводить трех детей в Китае окажет большое влияние на повышение рождаемости в этой самой многонаселенной стране мира.

В период с 1979-го по 2015 год в Китае проводилась жесткая демографическая политика. Утверждалось, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. Гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка в семье, кроме случаев многоплодной беременности. Известны случаи, когда к нарушителям применялись принудительные аборты и стерилизация. С 2016 года Китай отказался от политики «Одна семья — один ребенок» и позволил парам заводить вторых детей.

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