Десять человек пострадали в ДТП с «Газелью» и легковушкой в Туве

Десять человек, из них четверо несовершеннолетних, пострадали в результате аварии с маршрутной «Газелью» в поселке Каа-Хем Кызылского района в Республике Тыва, сообщила в пятницу, 20 августа, пресс-служба местной прокуратуры.

По предварительным данным, столкновение маршрутной газели и легкового автомобиля произошло по причине несоблюдения ПДД водителем легковушки.

На место аварии с целью координации выезжала и.о. прокурора Кызылского района, отметили в пресс-службе.

Кызылская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе, при перевозке пассажиров. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района.

24 июля пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП с внедорожником в Туве, машина вылетела в кювет и перевернулась. Инцидент произошел на трассе между селами Эрги-Барлык и Кызыл-Мажалык.