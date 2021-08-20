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Эксперт рассказала о питании для восстановления после COVID-19

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Для восстановления организма после коронавирусной инфекции в рацион должны входить цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты, овощи, а также рыба и кисломолочные продукты. Об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

«Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты», — сообщила Провоторова в беседе с «РИА Новости».

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Она пояснила, что в рацион должны входить витамины группы В и значительное количество пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Они содержатся в овсянке, гречке, рисе, перловке и булгуре.

Кроме того, бобовые, особенно такие, как фасоль и чечевица — отличный источник легко усваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк, полезных для организма, уточнила специалист.

По ее словам, очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени, чтобы обеспечить необходимое количество витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов и клетчатки.

«Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега-3», — цитирует специалиста агентство.

Провоторова добавила, что при этом от переработанных мясных продуктов, таких, как сосиски, колбасы, копчености — лучше отказаться.

В ежедневном рационе, по словам эксперта, необходимы кисломолочные продукты умеренной жирности: творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без добавленного сахара.

Однако икра, неважно, красная или черная, не обладает какими-то особенными целительными свойствами в плане реабилитации пациентов, это распространенный миф, отметила собеседница агентства.

Ранее, 18 августа, диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию людям, которые перенесли коронавирус. Специалист посоветовала соблюдать легкую диету для восстановления после активной фазы COVID-19. В рационе должно быть меньше полуфабрикатов, а больше домашней еды, «максимально полезной».

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