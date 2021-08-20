Юрист раскрыла способы возврата товара в магазин без чека

Законодательство предусматривает возможность оформления возврата или обмена товара без чека путем предоставления несложных доказательств о совершении покупки. Об этом 20 августа рассказала агентству «Прайм» заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

В частности, о возможности возврата говорят статья 493 Гражданского кодекса и закон о защите прав потребителей.

«Если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено», — рассказала Петропольская.

Также, учитывая, что все магазины ведут учет продаж, достаточно запросить поиск информации по вашей покупке, чтобы подтвердить правдивость ее совершения.

Часто бывает, что к товару прилагается не только чек. Это может быть гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации. Они могут служить доказательством приобретения товара.

Если в магазине покупателю не верят, то он может запросить записи с камер видеонаблюдения и привести свидетелей — друга или члена семьи, которые видели момент приобретения товара, — посоветовала эксперт.

«Но не забывайте о том, что при возврате товара в магазин, он должен иметь первоначальный вид: не иметь повреждений и признаков эксплуатации. А также о том, что у вас есть только 14 дней, чтобы вернуть или обменять товар», — подытожила юрист.

30 июня «Роскачество» рассказало о правилах возврата купленной одежды в магазин. В организации напомнили, что по закону «О защите прав потребителей» покупатель может вернуть неподошедшую одежду в течение 14 дней, если товар без брака или просто разонравился, не подошел в итоге по размеру. Бракованную вещь можно вернуть и без бирок. При этом можно требовать заменить вещь на аналогичную, уменьшить цену, бесплатно устранить недостаток или вернуть деньги.