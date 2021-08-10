Сюрприз на выходе: какие подвохи чаще всего ожидают россиян у кассы

Самый частый подвох, который может встретиться в кассовых чеках, — несоответствие итоговой стоимости товара ценнику в торговом зале. Об этом 9 августа сообщили в «Роскачестве». Кроме того, нередко неприятным сюрпризом для покупателя становятся включение в чек лишнего товара и якобы случайное дублирование одного и того же продукта. Как доказать свою правоту и что может грозить магазину за такие порой неслучайные случайности — в материале «Известий».

Сюрприз на кассе

Самый частый подвох, который может встретиться в кассовых чеках, — это несоответствие стоимости товара, указанной в чеке, ценнику в зале. Об этом сообщил начальник отдела «Роскачества» по защите прав потребителей Владимир Тарачев. Кроме того, нередко неприятным сюрпризом для покупателя становятся включение в чек лишнего товара и якобы случайное дублирование одного и того же продукта, добавил Тарачев.

«Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее», — отметил эксперт.

Он посоветовал при обнаружении в чеке товара, пробитого по другой цене, потребовать у кассира заменить стоимость на указанную в ценнике или вернуть деньги. «Если продавец отказывается, попросите вызвать администратора или директора магазина и сообщите ему о проблеме. Ссылайтесь на закон РФ «О защите прав потребителей» и ст. 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчеркнул он.

Обманчивая акция

Несовпадение реальной стоимости товара с обозначенной на ценнике действительно нередко становится неприятностью для покупателей, признают юристы и защитники прав потребителей. Так, многим наверняка знакома ситуация, когда товар вроде бы должен быть по акции, однако на кассе выясняется, что, увы, предложение больше недействительно, а ценник просто забыли поменять. Но, несмотря на подобные аргументы, покупатели не обязаны переплачивать , подчеркнула в разговоре с «Известиями» юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

— Товар приобретается по той цене, которая указывается на ценнике. Соответственно, потребитель, увидев, что в чеке другую цену, должен сказать, чтобы ему сделали перерасчет и вернули деньги либо он откажется от товара, — сообщила юрист. — Абсолютно не важно, если акция закончилась и работники магазина не успели поменять чек: к моменту прихода потребителя ценники должны быть с актуальной ценой. То, что у них изменилась дата, закончилась акция или что-то еще, потребителя это не касается. Он ориентируется на ту информацию, которая указана на ценнике.

Такие действия магазина являются нарушением Административного кодекса и подпадают под первую часть статьи 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей», которая гласит: обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а на юридических — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

При этом, чтобы магазин оштрафовали, покупателю необходимо будет обратиться в Роспотребнадзор, уточнила Яна Бондаренко.

Если вам пробили товар по цене, не соответствующей заявленной, прежде всего вам необходимо обратиться к самому кассиру и администратору магазина, указал в разговоре с «Известиями» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

— Покупателю следует обратить внимание администратора на это несоответствие и попросить отдать товар по той цене, которая указана в торговом зале, а не в базе данных магазина. Однако если это не подействует, то, скорее всего, придется просто забыть про эту историю, потому что судиться ради акционной цены просто бессмысленно, а кроме суда, у потребителя сейчас каких-то реальных механизмов отстаивания нет, — отмечает Янин. — При этом больше в этот магазин не ходим и рассказываем всем знакомым, что ходить туда не стоит.

Пробили больше товаров, чем взяли

Порой бывает и такое, что человеку случайно пробивают на кассе два товара вместо одного. Чтобы избежать лишних трат, Дмитрий Янин советует не терять бдительности на кассе и внимательно следить за тем, чтобы продавцы сканировали продукты аккуратно во избежание технических ошибок. «Необходимо прислушиваться к звуковому сигналу, который идет во время сканирования — он специально был для этого разработан инженерами. Если лишний товар в чеке, то, не отходя от кассы, нужно попросить кассира проверить правильность расчета и вернуть деньги за товар, который вы не покупали» — заметил Янин.

Но можно ли вернуть деньги, если оплошность продавца обнаружится только дома? По словам Яны Бондаренко, теоретически это возможно, но будет сложнее, потому что магазин должен будет проверить, сколько у них по факту товара находится и сколько было реализовано по данным кассы. «И если будет расхождение, то, соответственно, тут потребитель будет прав. Но, конечно, лучше проверять на кассе» , — отмечает юрист. В любом случае чек лучше взять с собой.

— Чек нужен всем — и продавцу, и тем более покупателю. Если его не пробивают, магазину может грозить штраф, за этим следят, и проводятся регулярные проверки. А потребителю важно брать чек, так как если товар оказался ненадлежащего качества, то он сможет доказать, что он покупал его именно в этом месте. Мы, конечно, практически все оплачиваем покупки с помощью безналичного расчета и, если что, можем взять распечатку из банка, но там, скорее всего, не будет сказано, что именно вы покупали. Взяв чек, человеку будет проще доказать, что он покупал этот товар именно здесь, именно на эту сумму.

Между тем бывают случаи, когда кассиры по каким-либо причинам пытаются обмануть покупателя. Как ранее рассказывала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова, один из «интересных» способов — это акция «1+1», когда два товара продаются по цене одного. «Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию „1+1“, но в чек вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар», — рассказала эксперт.

Порой неслучайным оказывается и лишний товар в чеке, отмечает председатель Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Козловская. «В таких случаях необходимо вызывать директора магазина. Если второй товар пробили специально, вообще хозяину магазина, если он не работает с продавцом в доле, выгодно выявить, что у него на кассе работает мошенник, поэтому такую жалобы всегда удовлетворят, даже если вы обнаружили это уже дома. В магазине есть много камер, по которым всегда можно установить, что вы берете, допустим одну упаковку сыра, а не две, то есть это все доказательно» , — отметила она.

Одному мужчине пробили в магазине лишний товар, рассказывает Козловская. По горячей линии ему сказали, что вернут деньги, но при этом перед ним никто не извинился. Кроме того, ему негде было оставить свою жалобу, так как в магазинах жалобных книг теперь попросту нет, сетует председатель Общества по защите прав потребителей.

— Так вот в жалобной книге это было бы отражено: и работа кассира, и работа администратора. Для владельца магазина, казалось бы, это бесценная информация, кто у него работает и за счет чего он делает свой оборот. Раньше можно было написать в книге, а потом зайти и посмотреть ответ, но, к сожалению, теперь это невозможно.