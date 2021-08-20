Медик посоветовала заменить в рационе сахар сложными углеводами

Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева в интервью радио Sputnik рассказала, чем можно заменить сахар.

«Как источник углеводов сахар рекомендуется заменять полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых — особенно в цельнозерновых — продуктах, а также в овощах и фруктах», — рассказала Алла Погожева.

Медик также поделилась, какой суточной нормы сахара стоит придерживаться.

«При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий, — Ред.) или около 50 граммов в день», — цитирует эксперта радио Sputnik в пятницу, 20 августа.

Погожева добавила, что в прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел — менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов сахара в день.

В суточную норму, по словам специалиста, входят низкомолекулярные углеводы, внесенные в состав продукта в ходе технологического процесса для придания ему сладкого вкуса: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мед.

«В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний», — уточнила Погожаева.

К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет, заключила медик.

Ранее, 18 августа, спортивный нутрициолог Дарья Савельева отнесла сахар к вызывающим пищевую зависимость продуктам. Эксперт рассказала, что от этой зависимости можно долго избавляться, потому что мозг любит простую энергию, легкую, доступную, как из сахара.