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В Турции объявили о новых ограничениях из-за ситуации с COVID-19

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о введении в стране новых ограничений на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 августа газета Hürriyet.

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Так, невакцинированные граждане смогут отправляться в дальние поездки, посещать концерты и кинотеатры только при наличии ПЦР-теста с отрицательным результатом на COVID-19. Кроме того, регулярное тестирование на коронавирус вводится в сфере образования.

«Мы попросим непривитых студентов и сотрудников университетов регулярно сдавать ПЦР-тесты. Мы также введем обязательное тестирование для перелетов, междугородних поездок, а также для входа в кинотеатры и на концерты», — отметил Эрдоган.

По его словам, с началом учебного года в Турции невакцинированные сотрудники школ обязаны будут делать ПЦР-тест минимум дважды в неделю.

19 июля министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти республики не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае роста распространения штамма коронавируса «Дельта».

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Турции на сегодняшний день выявлено 6 157 772 случая коронавируса, скончался 53 891 человек, выздоровели 5 666 562 пациента.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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