«Такое впечатление, что Джикия злоупотребляет хинкали»

Летний кризис «Спартака» традиционно стал одним из главных событий в российском футболе. После отставки спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова, его пикировок в телеграме с бывшим членом совета директоров клуба, супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой и закрытия её телеграм-канала вокруг команды наступило некоторые затишье. Но её победа в последнем туре дома над аутсайдером РПЛ екатеринбургским «Уралом» (1:0) далась со скрипом.

Не меньшей проблемой стали затянувшиеся переговоры о новых контрактах с лидерами «Спартака» защитниками Георгием Джикией и Самуэлем Жиго, а также нападающим Александром Соболевым. В затягивании переговоров с ними обвиняли Попова. На этой неделе новые соглашения с Соболевым и Джикией подписать удалось, а с Жиго вопрос пока не решается, и в СМИ пишут о его возможной продаже в итальянский «Торино». При этом не самая результативная игра Соболева в стартовавшем чемпионате России уже привела к его невызову в сборную на сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира и обструкции со стороны болельщиков красно-белых.

После четырёх туров «Спартак» находится на десятом месте в РПЛ. В субботу он сыграет на выезде с тульским «Арсеналом». В интервью «Известиям» мнением о ситуации внутри и вокруг красно-белых поделился бывший владелец московского клуба Андрей Червиченко.

— Нынешний «Арсенал» способен отобрать очки у нынешнего «Спартака»?

— «Арсенал» довольно боевито смотрелся и даже пытался отыграться в матче с «Краснодаром» (2:3). Открыл счёт, потом, пропустив три, не сдался, забил ещё. Лез и лез вперёд, и у «Краснодара» нервно прошла концовка матча. А «Спартак» пока совсем не блещет. И так, как «Краснодар», забить три не может. Тем более, в клубе сейчас вообще полная неразбериха. Мне кажется, хаос там везде. Игрокам поднимают зарплату, хотя они сейчас находятся не в той форме, в которой можно требовать увеличения контрактов.

— Это вы про Джикию и Соболева?

— В основном даже про Соболева. К Джикии это относится в меньшей степени. Он всё-таки отрабатывает свои деньги. Хотя, если посмотреть на Джикию, такое впечатление, что он злоупотребляет хинкалями. Больно у него масса тела превышает ту, которая всё-таки должна быть у защитника, чтобы он мог нормально бежать. Мне кажется, Георгий немного поднабрал.

— По сравнению с весной?

— Да. Прямо уже заметно изменение формы. Поэтому ему тяжело даются все эти матчи без перерывов, без отдыха. Поэтому он, бывает, не успевает на поле. Тем более, рядом с ним Жиго, который похоже улетел в какой-то другой мир. Думаю, «Спартак» ему нужен постольку-поскольку. Самуэль уже сам не понимает: то ли он уходит, то ли остаётся. Заигрался со своим агентом в переговорах с клубом по повышению условий контракта. Потому что все понимают, что Федун вроде как податливый, его можно развести на любые деньги. А с другой стороны, отовсюду все кричат, что это безумие — платить Жиго сумму, которую он и его агент хотят. Для него и половина этой суммы — большой подарок. Если он поедет в Европу, а нам сейчас сообщают, что парень собирается в «Торино», то я вас уверяю, что там он даже «двушку» (€2 млн в год) не получит. Поэтому идёт вся эта свистопляска, которая началась с зимнего приобретения Промеса. Я уже тогда говорил, что зарплата голландца взбаламутит всю команду. Так и получилось. И сейчас продолжается эта нестабильность. Нестабильность в головах, которая перетекает в нестабильность на поле.

— В этом основная проблема красно-белых сегодня?

— Мне ещё кажется, что «Спартак» как-то неправильно провёл предсезонку. Они всех громили в «Кубке Париматч Премьер», который никому не нужен. А когда пришло время показывать себя в чемпионате России, спартаковцы как раз подсели. И здесь уже можно предъявлять претензии к главному тренеру. Хотя, он вроде приехал в команду довольно поздно, и ему особо много не предъявишь. У Руя Витории был месяц на знакомство с командой. Часть этой команды была на чемпионате Европы. В итоге всё пошло так суматошно, сумбурно. «Спартак» сейчас может выигрывать, но для этого ему надо поймать кураж. Если его не будет, тогда не на что рассчитывать. За счёт класса и давления по всему полю, как раньше, не получается побеждать. Мастерской игры отдельных игроков я тоже не вижу. Только удача и везение может помочь «Спартаку».

— Они могут обыграть «Арсенал» так же, как «Урал», забив первыми и с трудом, но удержать преимущество?

— Могут, но «Арсенал» сейчас посильнее будет нынешнего «Урала». «Урал» пока слабее всех в чемпионате. Игроки этой команды больше трёх передач не делали. Вроде нападающие двигались вперёд, но один отдавал передачу влево, а принимающий бежал вправо. И даже при такой игре, без скорости и всего остального, «Урал» умудрился создать момент с попаданием в перекладину и мог сравнять счёт. Если бы мяч влетел за шиворот Максименко, то не думаю, что «Спартак» сумел бы забрать три очка в этом матче.

— Вы согласны с претензиями к бывшему спортивному директору «Спартака» Дмитрию Попову, что он затянул с продлением контрактов с Александром Соболевым, Георгием Джикией и Самуэлем Жиго, а теперь за ним вынужден разгребать гендиректор Евгений Мележиков?

— А причём здесь Попов? Можно подумать, это Попов дал Промесу столь высокую зарплату? Тут же всё очень просто: вы даёте Промесу такие деньги, человек практически не играет, сидит на замене, ничего не делает. Нападающий, которому уже под 30 лет. И никаких перспектив. А результат делают другие футболисты. Те, у кого в 1,5-2 раза меньше оклады. Все остальные смотрят и спрашивают: «А почему так?». И, естественно, вся информация распространяется внутри команды. Это же узкий круг людей — они всё друг про друга знают. Условный Джикия рассуждает: «Не понятно какая персона получает такие деньги, а я за в полтора раза меньшую сумму убиваюсь? От меня пользы больше. Почему я получаю меньше? Тогда дайте мне больше». Жиго стоит рядом с ним и говорит: «Так мы здесь вдвоём убиваемся. Дайте ещё больше». И так идёт по нарастающей. Соболев забил несколько мячей и говорит: «Так и я хочу больше! От меня вроде есть толк. Вы Промесу платите больше, хотя он и пяти мячей не забил!».

— А он забил всего три гола.

— Да, три гола за полгода после возвращения в «Спартак». Я зимой поспорил с одним журналистом, что Промес не забьёт пяти мячей до конца прошлого сезона. И выиграл. Другие футболисты команды на всё это смотрят, и владельцы встают перед выбором: либо повышать зарплату игрокам, либо они перестают играть. А что, видят же ребята, что кое-кто захотел и сыграл в полную мощь, убился на поле, а захотел — сыграл вполсилы. На Зобнина навалилась волна критики — вот он один и пахал этот прошлый матч с «Уралом». И забил гол. А другие просто отдыхали. Потому что справедливо спрашивают: «Если дали ему, то дайте и нам. Мы точно лучше».

— А ещё говорят, что у Ильи Кутепова высокая годовая зарплата. При том, что в последние годы он обычно находится в запасе, а играющий Джикия получает меньше него.

— И это тоже. Но природу зарплаты Кутепова мы хотя бы можем понять, поскольку он этот контракт подписал сразу после удачного для себя чемпионата мира 2018 года. Там были эмоции от его неплохой игры. Потом Илье перестали доверять. Но Зобнин, давайте положим руку на сердце, тоже на свою нынешнюю зарплату не тянет. Но и он получил такой оклад после ЧМ. Тут в принципе много чудес. А с Промесом вообще не понятно, откуда у него такие деньги. Если его сравнить с Зобниным, то получается небо и земля. И небом будет Роман. Так что Попов здесь вообще ни при чём. Источник всех проблем совершенно другой персонаж. Все вопросы надо адресовать к владельцу клуба, а не к Попову. И потом, что Попов мог сделать? Вы создали ситуацию, при которой у вас игроки хотят слишком большие деньги. Попов торгуется с ними, идёт на понижение. У них огромный люфт, контракты заканчиваются, а все знают, что в «Спартаке» какой-то прямо фетиш на переподписание контрактов. Только я не понимаю: если «Барселона» расстаётся с Месси, то почему бы «Спартаку» не расстаться с тем же Жиго, когда он свой контракт отыграет? Но у красно-белых прямо комплекс, что обязательно нужно либо переподписать, либо продать. И они сами себя загоняют в такие капканы, а потом не могут понять, лапу им отгрызать или на охотника кидаться.

— Если исходить из вашего мнения о наличии лишнего веса у Джикии, то это напрягает перед игрой сборной России против Хорватии в отборе к ЧМ-22?

— Да. В матче с хорватами, где ему придётся чуть ли не в одиночку обороняться, это будет проблемой. Всё-таки хорваты умеют держать темп, там ребята немедленные. И Джикии придётся за всех отдуваться. А с лишними килограммами отдуваться тяжело.