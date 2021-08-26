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Российские инвесторы вложили €1,2 млн в португальский фудтех-стартап Bairro

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Группа частных российских инвесторов вложила 1,2 млн евро в португальский сервис по быстрой доставке продуктов питания и товаров повседневного спроса. Среди участников раунда управляющий директор онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» Леонид Довладбегян, лид-инвестором выступил бизнес-ангел Дмитрий Шкляр. Также в сделке приняли участие бывший глава российских представительств JD.com и Cainiao Алекс Васильев, экс-глава Delivery Club и Pandao Андрей Цыценко и еще несколько частных инвесторов из России.

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Сервис Bairro, название которого в переводе с португальского означает «район», был запущен в апреле 2021 года 25-летним предпринимателем украинского происхождения Артемом Коханом, последние 8 лет проживающим в Португалии. В создание проекта Кохан вложил собственные средства в размере 100 тыс. евро, вырученные в ходе продажи доли в предыдущем бизнесе. Стартовый капитал пошел на разработку мобильного приложения и открытие первого dark store (магазин-склад, куда не ходят покупатели — Ред.) в центре города, в бывшем офисе Nokia. Компания начала осуществлять доставку продуктов по старому городу и центру Лиссабона: в течение следующих четырех месяцев, по словам предпринимателя, стартап стал обрабатывать и доставлять более чем 2000 заказов ежемесячно.

«Учитывая впечатляющий трекшен (реализация бизнес-плана — Ред.) проекта, текущий объем продуктового рынка Португалии в размере 24 млрд евро, фактическое отсутствие конкуренции в сегменте доставки в регионе и показанную маржинальность на уровне 25%, мы с партнерами достаточно быстро приняли решение проинвестировать в Bairro», — комментирует вложения бизнес-ангел Дмитрий Шкляр. По его словам, в ближайшие полгода в планах компании выйти на объем в 20 тыс. заказов в месяц.

Как отмечают сами инвесторы, быстрая доставка за 15–30 минут практически отсутствует в Португалии, несмотря на крайне высокую плотность населения в больших городах. Предприниматели надеются, что в сжатые сроки смогут забрать этот рынок. В планах у них — за год покрыть большую часть большого Лиссабона и большого Порту, в котором проживает почти 50% населения, а далее начать работу по всей стране. Также Bairro удалось стать партнером кешбэк-программы местного футбольного клуба «Бенфика», в базе которой состоит 250 тыс. участников.

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«Среди инвесторов не случайно собралось так много экспертов и выходцев из фудтех-индустрии: большая часть еще параллельно выступает в проекте эдвайзерами (советниками — Ред.). Перед нами стоит задача помочь команде не просто вырастить стартап в конкурентной среде, а фактически создать с нуля рынок мобильной доставки в стране. Сейчас объем рынка онлайн-доставки продуктов в целом не превышает в регионе 5%», — говорит о задачах перед бизнес-ангелами Леонид Довладбегян, управляющий директор онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток».

Уже сейчас стартап имеет прямые контракты на поставку товаров с крупнейшими производителями, среди которых PepsiCO, Unilever, Nestle и другие. В течение следующих двух лет компания планирует расширить ассортимент и доставлять не только продукты питания и товары повседневного спроса, но также алкоголь и фармацевтические препараты.

«Текущие инвестиции пойдут на открытие дарксторов и расширение команды: в Португалии одна из самых низких зарплат в Европе, что дает возможность привлекать умных и амбициозных специалистов за относительное небольшие деньги, кроме того — даже в столице относительно невысокая стоимость квадратного метра аренды нежилого помещения под склад. Эти факторы в совокупности благоприятно сказываются на экономике проекта», — рассказывает о планах компании инвестор Алекс Васильев, также проживающий в Португалии и знакомый с местной бизнес-средой. В частности, как отмечает предприниматель, Bairro за «сравнительно небольшие деньги» привлекает в качестве курьеров на подработку или постоянную занятность молодежь из Бразилии, постоянно проживающую в Португалии.

В глобальном бизнес-плане партнеров — вывести Bairro на соседние рынки Марокко и Испании. Ранее большая часть инвесторов участвовала в раунде на 1,3 млн евро в шведскую компанию по быстрой доставке продуктов Vembla.

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