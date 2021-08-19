Оскорблявшего русскоязычных националиста задержали в Казахстане

Блогера-националиста Куата Ахметова, организовавшего в Казахстане так называемые языковые патрули и унижавшего русскоязычных граждан, задержали в Алма-Ате. Об этом 19 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что во время задержания Ахметов после разговора на казахском передал телефон своей спутнице и сел в полицейскую машину, «начав испуганно говорить по-русски».

Ранее сторонники Ахметова организовали сопровождавшуюся избиениями проверку использования казахского языка в магазинах. В опубликованных в Сети роликах русскоязычных заставляли извиняться на камеру. Акции состоялись во многих крупных городах, в том числе в столице страны Нур-Султане, а также Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Уральске и других.

По имеющимся данным, в отношении Ахметова возбуждено уголовное дело по статье о разжигании социальной, национальной, расовой, сословной или религиозной розни.

Российский общественный деятель, журналист Владимир Легойда в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию с русскими, живущими в Казахстане. Легойда подчеркнул, что ему больно видеть ситуации, в которых ущемляются права русских жителей Казахстана. В первую очередь, как считает журналист, необходимо, чтобы на любые проявления национализма реагировала местная власть.

Как отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин, Россия полностью поддерживает позицию Казахстана о готовности пресекать любые проявления национализма на фоне данных о проведении в республике так называемых языковых рейдов.

В марте президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма. В том же месяце российский лидер подчеркивал, что важно жестко пресекать ксенофобию, национализм и действия провокаторов, которые «сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей толкают на путь правонарушений».