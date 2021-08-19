Genesis представила новый электромобиль

Корейская компания Genesis представила новый электрический кроссовер, который получил название GV60.

Как говорится 19 августа в сообщении пресс-службы бренда, автомобиль построен на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая лежит в основе моделей Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Электромобиль GV60 получил широкую решетку радиатора, узкие фары, рельефный капот, спойлер, выдвижные дверные ручки, новый логотип, а также специальные камеры вместо зеркал заднего вида.

В салоне электрокара установили цифровую приборную панель, которая объединена с экраном мультимедийной системы. Главная особенность в интерьере — светящаяся разными цветами хрустальная полусфера, которая заменяет обычный селектор переключения передач.

9 июля сообщалось, что на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) прошла официальная презентация универсала Genesis G70 Shooting Brake.

Дизайн универсала повторяет облик обновленного седана G70, который дебютировал в прошлом году. Автомобиль получил оригинальные фары и фонари, ромбовидную решетку радиатора и патрубки выхлопной системы овальной формы.