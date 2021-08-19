Пес стал звездой МХАТа и обошел Бузову по размеру гонорара

Шестилетний пес Джин, который играет волка в спектакле «Лавр» по произведению Евгения Водолазкина, стал новой звездой МХАТ имени Горького и уже успел обойти по размеру гонорара певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Как сообщает ФАН, за несколько спектаклей животное и его дрессировщик получат 234 250 рублей, что на 200 рублей больше, чем получила артистка за участие в постановке «Чудесный грузин».

Премьера «Лавра» состоялась в декабре прошлого года. В нем принимают участие народные артисты России Леонид Якубович и Дмитрий Певцов. Так, первый гонорар Джина за участие в спектакле составил 140 тыс. рублей за три показа и три репетиции. Роль пса в постановке вызвала самые положительные отзывы как у зрителей, так и у критиков, в отличие от Беллы Шанталь в исполнении Бузовой.

После первых пробных показов гонорар существенно увеличился — теперь он составляет 234 250 рублей за четыре спектакля. Бузова же за месяц получила 234 044 рубля. При этом за репетиции ей платили отдельно, так что в общей сложности артистка получила 446 810 рублей.

19 июля сообщалось, что МХАТ продлил контракт с Бузовой на новый сезон. Она вновь выйдет на сцену в спектакле «Чудесный грузин», показы которого состоятся 17 и 18 сентября.

В июне художественный руководитель МХАТ имени Горького в Москве Эдуард Бояков назвал спектакль с участием Бузовой удавшимся экспериментом. По его словам, приглашение медийных личностей не является для МХАТа самоцелью.

14 июня актер Станислав Садальский прокомментировал премьеру спектакля, отметив, что «Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна».

О том, что Бузова будет играть в постановке режиссера Ренаты Сотириади, артистка рассказала своим подписчикам в Instagram 6 июня. Сотириади объяснила выбор тем, что певица является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.