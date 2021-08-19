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От Apple потребовали отказаться от сканирования гаджетов и переписок

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Более 90 политических и правозащитных групп по всему миру написали письмо, призывающее Apple отказаться от планов сканирования гаджетов и переписок пользователей на предмет изображений сексуального насилия над детьми. Оно было опубликовано в четверг, 19 августа, на сайте Центра демократии и технологий (CDT).

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«Хотя эти возможности предназначены для защиты детей и сокращения распространения материалов о сексуальном насилии над детьми, мы обеспокоены тем, что они будут использоваться для цензуры защищенной речи, угрожать частной жизни и безопасности людей во всем мире и иметь катастрофические последствия для многих детей», — написано от лица международной коалиции.

Подписавшие документ считают, что действия Apple могут поставить под угрозу детей, страдающих от домашнего насилия, а также будут мешать поиску образовательных материалов. Более того, общественность остерегается, что новое внедрение в работу устройств Apple нарушит сквозное шифрование для iMessage.

«Как только эта функция бэкдора будет встроена, правительства могут заставить Apple распространять уведомления на другие учетные записи и обнаруживать изображения, которые являются нежелательными по причинам, отличным от откровенного сексуального характера», — сообщается в тексте.

Письмо опубликовала крупнейшая на сегодняшний день кампания по проблеме шифрования в Apple, которая была организована некоммерческим центром демократии и технологий (CDT) в США. Его подписали сообщества из Бразилии, Индии, Мексики, Германии, Аргентины, Ганы и Танзании, а также Американский союз гражданских свобод, Фонд электронных рубежей, Access Now, Privacy International и проект Tor.

Компания Apple, в свою очередь, предложила ряд объяснений и документов, подтверждающих, что риски ложных распознаваний изображений невелики. В Apple также заявили, что откажутся от требований расширить систему поиска запрещенных материалов, за исключением изображений детей, отмеченных информационными центрами в нескольких юрисдикциях.

О том, что компания Apple будет проверять у своих пользователей переписку и содержимое сервиса iCloud на наличие запрещенного контента с участием детей, стало известно 6 августа.

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