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Путин впечатлился объемами строительства в Дагестане

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Президент России Владимир Путин заявил, что впечатлен объемами строительства в Республике Дагестан. Об этом глава государства сообщил в четверг, 19 августа, на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Сергеем Меликовым.

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«Объем строительства, конечно, впечатляет, хороший. Дагестан во многом обгоняет по стройке другие регионы Российской Федерации. Промышленное производство растет, сельское хозяйство немножко подрастает. Но что особенно радует — это наличие инвестиций в основной капитал», — говорится в сообщении.

В то же время российский лидер заявил, что ситуация на рынке труда — одна из главных проблем региона. Путин выразил надежду, что благодаря новым инвестиционным проектам, эту ситуацию удастся решить.

«Я надеюсь, что благодаря этим инвестиционным проектам удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа — поменять к лучшему ситуацию на рынке труда», — заключил президент.

19 июля Путин заявил, что жилищное строительство в России идет опережающими темпами. Концу года планируется сдать более 85 млн кв м жилья, отметил президент.

24 июня первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что сфера жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов получает в настоящее время максимальные меры поддержки от государства.

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