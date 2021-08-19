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Депутаты ЕР подготовили законопроект о запрете въезда русофобам в Россию

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Парламентарии от фракции «Единая Россия» предложили запретить въезд в РФ иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны. О соответствующем законопроекте в четверг, 19 августа, рассказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

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По его словам, инициатива стала ответом на случаи проявления русофобии на постсоветском пространстве.

Как подчеркнули в ЕР, для русофобов и последователей нацистов «двери в страну должны быть плотно закрыты».

В том числе фракция настаивает на введении запрета на въезд в Россию лиц, которые возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы войны, пропагандируют, нацистскую или экстремистскую атрибутику.

Кроме того, основанием для введения запрета могут послужить осквернение символов воинской славы России, а также вред захоронениям воинов, стелам и другим мемориалам, установленным в память о погибших при защите Отечества.

«Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит», — приводит слова Хинштейна сайт «Единой России».

10 августа милиция Киргизии возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке за разговор на русском языке. Мужчина сначала оскорблял девушку, а затем ударил ее калькулятором по голове.

На инцидент отреагировали чрезвычайный и полномочный посол России в Киргизии Николай Удовиченко, а также постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они призвали усилить меры по защите россиян в стране.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.

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