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Около 70% учителей назвали систему школьного образования устаревшей

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71% российских учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей, следует из результатов опроса, который проводился в августе текущего года международной образовательной компанией «ЯКласс» и «Сколково». Исследование имеется в распоряжении «Известий».

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Опрос проводился с 10 по 13 августа, в нем приняли участие 2113 педагогов со всей России.

«По результатам опроса, 71% учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей: 55% полагают школьное образование устаревшим частично, 16% — полностью. Только треть опрошенных (29%) назвали школьную образовательную систему соответствующей современным запросам учеников и рынка труда», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, чаще других (29%) называли школьное образование устаревшим и не отвечающим требованиям школьников учителя с опытом работы до пяти лет

При этом по мнению 37% преподавателей со стажем работы от 10 до 15 лет образование в школах сегодня соответствует актуальным запросам учащихся и их родителей.

По мнению половины респондентов, главным недостатком современной школы является ненормированная нагрузка на учителей, 17% опрошенных основным минусом назвали чрезмерную учебную нагрузку на школьников, по 10% учителей указали на отсутствие практики персонализации программы обучения под запросы учеников, а также ненацеленность школы на обучение необходимым в современном мире навыкам.

Главным изменением, произошедшим в системе школьного образования за последние 10 лет, 33% учителей назвали смену функции школы: теперь школа не образовывает, а «натаскивает» на сдачу ОГЭ/ЕГЭ. Еще треть всех опрошенных (29%) отмечают увеличение объема бумажной работы, 20% — появление в учебной программе лишних предметов, создающих избыточную нагрузку на учителей и учащихся, 10% — падение качества учебных материалов и лишь 6% считают, что школьное образование стало современным и ориентированным на практические знания, добавляется в исследовании.

Четверть опрошенных считают, что в школьную программу необходимо добавить психологию, еще 18% посчитали нужным внести в программу финансовую грамотность, по 13% респондентов добавили, что учеников следует обучать цифровой грамотности и эмоциональному интеллекту. Реже всего педагоги предлагали включить в программу базовое программирование и дополнительный иностранный язык.

В марте текущего года директор Института прогрессивного образования Анна Маркс выступила с инициативой ввести курс «Основы взрослой жизни» для российских старшеклассников. В рамках такой программы, предположительно, школьников смогут обучать основам психологии, финансовой грамотности, правильного питания, межличностных отношений, осознанного потребления, а также инструментам решения широкого круга «взрослых» проблем.

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