Электронные читательские билеты теперь принимают в библиотеках Москвы

Посетители московских библиотек теперь могут воспользоваться электронными читательскими билетами. Речь идет о тех, кто оформил единый читательский билет (ЕЧБ), сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы в четверг, 19 августа.

Таким образом, читателям больше не надо носить с собой пластиковую карточку, так как книги они могут брать по штрихкоду в телефоне или на планшете. Электронные читательские билеты, как отмечается, принимают в любой из 440 столичных библиотек.

Введение электронного читательского билета, как заявила заммэра города Наталья Сергунина, является еще одним важным шагом, связанным с цифровизацией библиотек.

«Оформив универсальный читательский билет, горожане могут использовать его электронную версию — достаточно показать библиотекарю штрихкод на экране мобильного устройства», — цитирует Сергунину портал mos.ru.

Министр Правительства города, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в свою очередь отметил, что многим горожанам привычнее и удобнее применять электронную версию читательского билета, вместо пластиковой карты.

«Во-первых, онлайн-карту невозможно забыть дома, она всегда будет у человека в смартфоне. Во-вторых, нередко ее проще найти — пара кликов, и карта отображается на экране», — отметил он.

Отмечается, что недавно завершилось подключение столичных библиотек к общей информационной системе и теперь москвичи могут брать книги в любой из них по ЕЧБ. Таким образом каждый раз проходить регистрацию больше не нужно.

Кроме того, весной текущего года на портале mos.ru начал работать сервис «Библиотеки Москвы», который помогает выяснить, в какой из них есть в наличии необходимые издания, а также забронировать их онлайн или удаленно продлить срок хранения книг у себя. Согласно приведенным данным, с помощью сервиса москвичи уже забронировали свыше 13 тыс. книг.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.