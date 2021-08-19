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Суд продлил арест бизнесмену Борису Шпигелю по делу о взятке

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Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей до 20 ноября бизнесмену Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба суда.

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12 августа сообщалось, что суд не установил наличие у Шпигеля, обвиняемого в даче особо крупной взятки, заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, и оставил его под стражей.

Бывшего главу Пензенской области Ивана Белозерцева арестовали 22 марта. Ему и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток. Тогда Белозерцев вину не признал.

По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей. По версии следствия, путем дачи взяток Шпигелем Белозерцеву фармацевтические компании «Биотэк» и «Фармация» выигрывали региональные конкурсы на поставку медикаментов в больницы.

6 апреля адвокаты Белозерцева сообщили, что экс-губернатор признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля, однако деньги предназначались на избирательную кампанию. Кроме этого в ходе обыска у экс-чиновника обнаружили незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему.

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