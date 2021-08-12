Прямой эфир
Общество
Еще два вертолета МЧС направят на борьбу с лесными пожарами в Якутии
Общество
СК РФ переквалифицировал дело о разливе нефти в Черном море
Общество
Метеоролог предупредил о мощных ливнях в Крыму и Тамани
Мир
В Китае спортсменов США заподозрили в завозе коронавируса в страну
Мир
МИД Афганистана сообщил о желании купить у России боевые вертолеты
Экономика
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум
Общество
В РФ вступили в силу изменения в правилах замены и выдачи паспортов
Общество
Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник
Мир
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом

Суд не нашел опасных заболеваний у Шпигеля и оставил его в СИЗО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд не установил наличие у бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче особо крупной взятки, заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, и оставил его под стражей. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Сергей Аристов.

Все по клану: кто может стать новым фигурантом «пензенского дела»
Родные и друзья экс-губернатора Ивана Белозерцева занимаются в регионе весьма прибыльным бизнесом

«У Шпигеля имеются заболевания, подпадающие под постановление правительства, которым установлен запрет на содержание под стражей людей с определенными болезнями. Но суд постановил, что медицинских противопоказаний содержать Шпигеля в СИЗО нет, оставив его под стражей», — приводит ТАСС слова Аристова.

Член столичной ОНК Ева Меркачева в начале июня сообщала, что Шпигель попал в больницу СИЗО «Матросская Тишина».

«Он при этом говорит, что резко стал хуже себя чувствовать. По его словам, у него одышка, отекают ноги», — отмечала она.

В мае сообщалось, что Басманный суд Москвы принял решение о продлении до 20 августа ареста главным фигурантам дела о даче взятки — бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе «Биотэка» Борису Шпигелю.

Ивана Белозерцева арестовали 22 марта. Ему и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток. Тогда Белозерцев вину не признал.

По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей.

6 апреля адвокаты Белозерцева сообщили, что экс-губернатор признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля, однако деньги предназначались на избирательную кампанию. Кроме этого, в ходе обыска у экс-чиновника обнаружили незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021