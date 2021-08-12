Суд не нашел опасных заболеваний у Шпигеля и оставил его в СИЗО

Суд не установил наличие у бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче особо крупной взятки, заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, и оставил его под стражей. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Сергей Аристов.

«У Шпигеля имеются заболевания, подпадающие под постановление правительства, которым установлен запрет на содержание под стражей людей с определенными болезнями. Но суд постановил, что медицинских противопоказаний содержать Шпигеля в СИЗО нет, оставив его под стражей», — приводит ТАСС слова Аристова.

Член столичной ОНК Ева Меркачева в начале июня сообщала, что Шпигель попал в больницу СИЗО «Матросская Тишина».

«Он при этом говорит, что резко стал хуже себя чувствовать. По его словам, у него одышка, отекают ноги», — отмечала она.

В мае сообщалось, что Басманный суд Москвы принял решение о продлении до 20 августа ареста главным фигурантам дела о даче взятки — бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе «Биотэка» Борису Шпигелю.

Ивана Белозерцева арестовали 22 марта. Ему и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток. Тогда Белозерцев вину не признал.

По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей.

6 апреля адвокаты Белозерцева сообщили, что экс-губернатор признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля, однако деньги предназначались на избирательную кампанию. Кроме этого, в ходе обыска у экс-чиновника обнаружили незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему.