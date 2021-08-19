Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Благовещенске

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Благовещенске погибли три человека, еще пятеро госпитализированы, сообщается 19 августа на сайте УМВД России по Амурской области.

Авария произошла накануне вечером. Водитель автомобиля Mazda Demio 1998 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan X-Trail под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате водитель Mazda и двое его пассажиров 2003 и 2000 годов рождения скончались на месте.

«В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены: пассажир автомобиля Mazda Demio — молодой человек 2000 года рождения, водитель автомобиля Nissan X-Trail, а также находившиеся в его салоне женщина 1977 года рождения и девушка 2006 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняют правоохранители, у водителя Mazda не было водительских прав. Кроме того, за последние три года его пять раз задерживали за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и четырежды привлекали к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Отмечается, что каждый раз ему назначали наказание в виде обязательных работ.

19 августа в Новосибирской области грузовик Scania врезался в Toyota Camry Gracia, после чего легковушка влетела в грузовик Mercedes, который стоял на месте дорожных работ. Автомобиль оказался буквально зажат между фурами. В результате ДТП четыре человека, включая водителя Toyota, погибли на месте.