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Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Благовещенске

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Благовещенске погибли три человека, еще пятеро госпитализированы, сообщается 19 августа на сайте УМВД России по Амурской области.

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Авария произошла накануне вечером. Водитель автомобиля Mazda Demio 1998 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan X-Trail под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате водитель Mazda и двое его пассажиров 2003 и 2000 годов рождения скончались на месте.

«В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены: пассажир автомобиля Mazda Demio — молодой человек 2000 года рождения, водитель автомобиля Nissan X-Trail, а также находившиеся в его салоне женщина 1977 года рождения и девушка 2006 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняют правоохранители, у водителя Mazda не было водительских прав. Кроме того, за последние три года его пять раз задерживали за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и четырежды привлекали к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Отмечается, что каждый раз ему назначали наказание в виде обязательных работ.

19 августа в Новосибирской области грузовик Scania врезался в Toyota Camry Gracia, после чего легковушка влетела в грузовик Mercedes, который стоял на месте дорожных работ. Автомобиль оказался буквально зажат между фурами. В результате ДТП четыре человека, включая водителя Toyota, погибли на месте.

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