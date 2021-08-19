Четыре человека погибли в аварии с двумя грузовиками под Новосибирском

В Новосибирской области столкнулись три автомобиля, в результате погибли четверо мужчин, сообщили 19 августа в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в ночь на четверг на 1433-м километре трассы Р-254 «Иртыш». Грузовик Scania врезался в Toyota Camry Gracia, после чего легковушка влетела в грузовик Mercedes, который стоял на месте дорожных работ.

Как отмечает РЕН ТВ, легковой автомобиль оказался буквально зажат между фурами.

В результате ДТП четыре человека, включая водителя Toyota, погибли на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в этот день мотоциклист погиб в ДТП с участием двух автомобилей на МКАД. Инцидент произошел на внутренней стороне 41-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе.