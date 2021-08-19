Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Климатологи предупредили о возникновении новых природных аномалий
Общество
Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве 19 августа
Мир
Афганское сопротивление попросило Запад помочь оружием
Мир
Гражданская авиация США подключится к эвакуации из Афганистана
Общество
Православные верующие отмечают Яблочный Спас
Общество
МЧС сообщило о неблагоприятных погодных условиях в ряде регионов РФ
Недвижимость
Новые архитектурные проекты в Москве начнут согласовывать дважды
Общество
РФ планирует эвакуационный спецрейс в Кабул до конца августа
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку опасного явления

Два пешехода погибли в результате наезда автомобиля в Якутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два пешехода погибли в результате наезда легкового автомобиля в Якутске, сообщила в четверг, 19 августа, пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

Скорость — вето: в России выросло число ДТП с тяжелыми последствиями
Каждого четвертого ребенка из попавших под колеса сбивают на регулируемом пешеходном переходе

Около 21:20 среды (3:20 мск четверга) 27-летний водитель Toyota Premio наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте. Инцидент произошел возле дома № 4 по улице Халтурина, автомобиль следовал со стороны улицы Лермонтова в сторону улицы Кальвица.

После наезда на людей автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин от полученных травм скончались до приезда скорой, отметили в пресс-службе.

В ходе проверки выяснилось, что водитель имеет водительское удостоверение по категории В, его стаж вождения составляет девять лет. На момент ДТП он был трезв. К административной ответственности за нарушение ПДД мужчину привлекали четыре раза.

Материалы о происшествии переданы в следственные органы.

18 августа в Сарапульском районе Удмуртии водитель «Газели» наехал на мужчину, который шел по краю проезжей части. В результате ДТП 44-летний пешеход скончался от полученной травмы на месте. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, обязательные при нахождении за городом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021