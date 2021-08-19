Два пешехода погибли в результате наезда автомобиля в Якутске

Два пешехода погибли в результате наезда легкового автомобиля в Якутске, сообщила в четверг, 19 августа, пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

Около 21:20 среды (3:20 мск четверга) 27-летний водитель Toyota Premio наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте. Инцидент произошел возле дома № 4 по улице Халтурина, автомобиль следовал со стороны улицы Лермонтова в сторону улицы Кальвица.

После наезда на людей автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин от полученных травм скончались до приезда скорой, отметили в пресс-службе.

В ходе проверки выяснилось, что водитель имеет водительское удостоверение по категории В, его стаж вождения составляет девять лет. На момент ДТП он был трезв. К административной ответственности за нарушение ПДД мужчину привлекали четыре раза.

Материалы о происшествии переданы в следственные органы.

18 августа в Сарапульском районе Удмуртии водитель «Газели» наехал на мужчину, который шел по краю проезжей части. В результате ДТП 44-летний пешеход скончался от полученной травмы на месте. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, обязательные при нахождении за городом.