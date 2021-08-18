Пешеход погиб под колесами «ГАЗели» в Удмуртии

В Сарапульском районе Удмуртии водитель «ГАЗели» допустил наезд на мужчину, который шел по краю проезжей части. Пешеход погиб, сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла вечером во вторник, 17 августа, на 22-м км трассы Сарапул – Воткинск. По предварительным данным «ГАЗель» сбила 44-летнего мужчину, который шел по краю дороги попутно транспортному потоку, пишет ИА «Сусанин».

В результате наезда пешеход получил травму, от которой скончался на месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Отмечается, что на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, обязательные при нахождении за городом.

Вечером того же дня легковая отечественная машина наехала на пешехода в Орловской области. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался.