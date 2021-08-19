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В Афганистане выросло число терактов за последние годы

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В Афганистане за последние годы в разы выросло число терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

По его словам, присутствие войск США не помогло выполнить все задачи, которые ставил Белый дом. Штаты умалчивают, что они ставили более широкие цели — борьба с международным терроризмом, пресечение наркотрафика и обучение силовых структур Афганистана, уточняет телеканал «Известия».

«Реально же за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы... Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз», — заявил Патрушев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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