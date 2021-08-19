В ВОЗ заявили о безопасности производственных площадок «Спутника V»

Все производственные площадки российского препарата «Спутник V», проверенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), кроме одной — ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», — не вызывают опасений. Об этом «Известиям» рассказала научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан.

К настоящему времени ВОЗ провела девять инспекций участков клинических испытаний и производства вакцины «Спутник V». Пять участков клинических испытаний были проинспектированы совместно с Европейским медицинским агентством (EMA) на предмет надлежащей клинической практики, еще четыре производственных объекта были проверены на предмет надлежащей производственной практики (из четырех объектов два проверены совместно с EMA).

«По результатам последних четырех проверок ВОЗ обнаружила несоблюдение надлежащей производственной практики на одной производственной площадке — ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод» (Республика Башкортостан, Россия). Результаты, полученные с других производств вакцины «Спутник V», которые проинспектировала ВОЗ, всё еще оцениваются, но они не вызывают аналогичных опасений», — рассказала научный директор организации.

В интервью она также отметила, что замедлить мутирование вируса можно лишь за счет увеличения доли привитых и усиления мер общественного здравоохранения.

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