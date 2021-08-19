Диетолог рассказала о дневной норме потребления яблок

Дневная норма употребления в пищу яблок в конце лета — начале осени составляет до 300 граммов, рассказала 19 августа кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Риммарита» Римма Мойсенко.

«В зимний, весенний период достаточно 100 граммов яблок. Сейчас, когда есть возможность получения свежих яблок, 300 граммов — это нормальное количество, которое можно съесть и приумножить свое здоровье», — пояснила Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Врач-диетолог добавила, что слишком много яблок есть не стоит, иначе у человека пропадет аппетит и кроме этого фрукта человек не сможет ничего съесть. Таким образом яблоки заместят белковые продукты, клетчатку.

Чтобы не перегружать пищеварение, сообщила она, яблоки лучше есть в первой половине дня, в крайнем случае не позднее полдника.

Специалист уточнила, что цвет яблок не влияет на пользу продукта. Однако, пожилым людям стоит отдавать предпочтение желто-зеленым яблокам, так как в них содержится меньше фруктозы.

По словам эксперта, совсем необязательно отбрасывать плод с ходом, проточенным личинкой яблонной плодожорки (которую в быту называют червяком).

«Если яблоко червивое, значит, это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть», — посоветовала Мойсенко.

Врач-диетолог заключила, что людям с заболеваниями поджелудочной железы и кишечника лучше вовсе отказаться от употребления яблок или есть их только в печеном состоянии.

18 августа диетолог Евгения Рахманова рассказала, что яблоки противопоказаны при гастрите, язве желудка или кишечника. Съеденные натощак, они могут вызвать вздутие живота, раздражение слизистых, обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки.