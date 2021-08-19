Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Эксперт прокомментировал крушение истребителя МиГ-29СМТ под Астраханью
Общество
Похолодание до +19 градусов ожидается в столичном регионе к выходным
Общество
В РФ могут появиться экономные арендные дома
Мир
В Европарламенте назвали политику Запада в Афганистане провальной
Армия
Снайперские пары в ВС РФ оснастят разведывательными беспилотниками
Авто
МВД предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей
Мир
WP спрогнозировала пересмотр роли США в мире после ухода из Афганистана
Мир
Байден сообщил о готовности вывезти из Афганистана до 80 тыс. человек
Мир
Патрушев допустил повторение афганского сценария на Украине

Диетолог рассказала о дневной норме потребления яблок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дневная норма употребления в пищу яблок в конце лета — начале осени составляет до 300 граммов, рассказала 19 августа кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Риммарита» Римма Мойсенко.

«В зимний, весенний период достаточно 100 граммов яблок. Сейчас, когда есть возможность получения свежих яблок, 300 граммов — это нормальное количество, которое можно съесть и приумножить свое здоровье», — пояснила Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Летняя кухня: какие продукты помогут укрепить иммунитет
Что сейчас обязательно надо включить в свой рацион

Врач-диетолог добавила, что слишком много яблок есть не стоит, иначе у человека пропадет аппетит и кроме этого фрукта человек не сможет ничего съесть. Таким образом яблоки заместят белковые продукты, клетчатку.

Чтобы не перегружать пищеварение, сообщила она, яблоки лучше есть в первой половине дня, в крайнем случае не позднее полдника.

Специалист уточнила, что цвет яблок не влияет на пользу продукта. Однако, пожилым людям стоит отдавать предпочтение желто-зеленым яблокам, так как в них содержится меньше фруктозы.

По словам эксперта, совсем необязательно отбрасывать плод с ходом, проточенным личинкой яблонной плодожорки (которую в быту называют червяком).

«Если яблоко червивое, значит, это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть», — посоветовала Мойсенко.

Врач-диетолог заключила, что людям с заболеваниями поджелудочной железы и кишечника лучше вовсе отказаться от употребления яблок или есть их только в печеном состоянии.

18 августа диетолог Евгения Рахманова рассказала, что яблоки противопоказаны при гастрите, язве желудка или кишечника. Съеденные натощак, они могут вызвать вздутие живота, раздражение слизистых, обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021