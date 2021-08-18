Диетолог рассказала об опасности яблок

Диетолог Евгения Рахманова рассказала 18 августа, кому следует употреблять яблоки с осторожностью.

Как она заявила в разговоре с Пятым каналом, яблоки противопоказаны при гастрите, язве желудка или кишечника. Съеденные натощак, они могут вызвать вздутие живота, раздражение слизистых, обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки. При этом диетолог отметила, что диабетикам разрешается употреблять не больше одного яблока в день, желательно зеленого.

Эксперт также рассказала, что в день можно съесть два больших или три средних яблока, при этом необходимо обращать внимание на калорийность, поскольку разные сорта имеют разное количество калорий.

Так, в красном яблоке больше содержание фруктозы, поэтому оно содержит 47 килокалорий на 100 г. Зеленые яблоки менее калорийны и содержат 35 килокалорий на 100 г.

Кроме того, отвечая на вопрос, можно ли есть зерна яблок, Евгения Рахманова рассказала, что они не вредны и помогут восполнить недостаток йода, однако злоупотреблять ими также не стоит.

21 июля британский диетолог Лили Сауттер рассказала о пользе яблок и груш в борьбе с лишним весом. По ее словам, они богаты клетчаткой, которая способствует насыщению и регулированию уровня глюкозы в крови. Так, яблоки также содержат 1,2 г пищевых волокон на 100 г продукта, что помогает быстро насытиться. Употребление яблока окажется эффективным перед приемом пищи для тех, кто хочет съедать меньше.

Ранее, в апреле, врач-диетолог Ольга Шмелева отметила, что употребление яблок хорошо влияет на организм человека, помогает работе кишечника и играет роль в профилактике онкологических заболеваний.