В Европарламенте назвали политику Запада в Афганистане провальной

Вывод войск из Афганистана — это признание провала западной политики в регионе. Об этом в интервью «Известиям» рассказал депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек.

«Стоит отметить, что в целом вывод войск — это признание провала западной политики вмешательства. Вспомним Ливию, где вмешательство против правительства [Муаммара] Каддафи дестабилизировало ситуацию. Это также касается Северной Африки и Ирака, в которых до сих пор не наступил мир. Афганистан — это еще один пример фундаментально ошибочной политики вмешательства ЕС по экспорту ценностей. То есть, попытки всюду насаждать западные идеи демократии, так называемых прав человека, и если это необходимо, с применением силы», — подчеркнул евродепутат.

По его словам, вывод войск не был самостоятельным решением, что показывает зависимость европейской политики безопасности от США. Это также относится к политике Евросоюза в Сирии, Белоруссии и на Украине. Как подчеркнул Гуннар Бек, теперь Европе стоит ждать новой волны миграции из Афганистана. «Это фатальное событие», — заключил политик.

В интервью «Известиям» депутат также рассказал о вмешательстве ЕС во внутренние дела РФ, одобрении «Спутника V» в Европе и Германии без Меркель.

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