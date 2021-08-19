Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Эксперт прокомментировал крушение истребителя МиГ-29СМТ под Астраханью
Общество
Похолодание до +19 градусов ожидается в столичном регионе к выходным
Общество
В РФ могут появиться экономные арендные дома
Мир
В Европарламенте назвали политику Запада в Афганистане провальной
Армия
Снайперские пары в ВС РФ оснастят разведывательными беспилотниками
Авто
МВД предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей
Мир
WP спрогнозировала пересмотр роли США в мире после ухода из Афганистана
Мир
Байден сообщил о готовности вывезти из Афганистана до 80 тыс. человек
Мир
Патрушев допустил повторение афганского сценария на Украине

В Европарламенте назвали политику Запада в Афганистане провальной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вывод войск из Афганистана — это признание провала западной политики в регионе. Об этом в интервью «Известиям» рассказал депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек.

Сила и миграция: будет ли ЕС сотрудничать с «Талибаном»
Почему Брюссель готов говорить с новыми властями Афганистана, но не признавать их

«Стоит отметить, что в целом вывод войск — это признание провала западной политики вмешательства. Вспомним Ливию, где вмешательство против правительства [Муаммара] Каддафи дестабилизировало ситуацию. Это также касается Северной Африки и Ирака, в которых до сих пор не наступил мир. Афганистан — это еще один пример фундаментально ошибочной политики вмешательства ЕС по экспорту ценностей. То есть, попытки всюду насаждать западные идеи демократии, так называемых прав человека, и если это необходимо, с применением силы», — подчеркнул евродепутат.

По его словам, вывод войск не был самостоятельным решением, что показывает зависимость европейской политики безопасности от США. Это также относится к политике Евросоюза в Сирии, Белоруссии и на Украине. Как подчеркнул Гуннар Бек, теперь Европе стоит ждать новой волны миграции из Афганистана. «Это фатальное событие», — заключил политик.

В интервью «Известиям» депутат также рассказал о вмешательстве ЕС во внутренние дела РФ, одобрении «Спутника V» в Европе и Германии без Меркель.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Вмешательство ЕС во внутренние дела России — это большая проблема»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021