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Снайперские пары в ВС РФ оснастят разведывательными беспилотниками

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Минобороны приняло решение об оснащении снайперских подразделений разведывательными квадрокоптерами, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Аппараты будут выдаваться на каждую снайперскую пару.

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Первыми новинки получат снайперские подразделения Воздушно-десантных войск. Они же проверят, насколько эффективны дроны. Если эксперимент будет признан успешным, миниатюрные беспилотные аппараты пополнят снайперские подразделения морской пехоты, спецназа и сухопутных войск.

Также в перспективе рассматривается вопрос об оснащении снайперских дронов миниатюрными боеприпасами, которые можно будет сбрасывать на позиции противника, сообщили источники.

Использование квадрокоптеров в войсках Минобороны начало практиковать в 2019 году. Тогда опытная партия поступила в части 58-й армии Южного военного округа, а также в соединения Восточного военного округа. Результаты войсковой эксплуатации военное ведомство нашло успешными, хотя у миниатюрных дронов были выявлены некоторые недостатки по сравнению с более крупными: они имеют меньшую дальность полета, более уязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. При этом небольшие аппараты способны использовать для взлета и посадки любые площадки и надолго зависать над одной точкой. Кроме того, управление ими не требует длительного обучения, а эксплуатация не связана с серьезными расходами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тихий дрон: снайперы получат воздушных помощников

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