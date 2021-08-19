В московских аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов

В аэропортах Москвы отменен и задержан 31 авиарейс, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания», по состоянию на 03:00 четверга, 19 августа.

Больше всего отмененных рейсов в аэропорту Шереметьево — 12.

Во Внуково не состоятся 10 перелетов, еще три опаздывают.

В свою очередь, в Домодедово задерживаются четыре авиарейса. Еще два вылета из воздушной гавани отменены.

Изменений в расписании аэропорта Жуковский нет.

16 августа оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 27 августа Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Кроме того, с этого дня РФ увеличит число регулярных рейсов в пять стран: Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию, Таджикистан.