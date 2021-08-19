На Камчатке закрыли туристический маршрут на Мутновский вулкан после схода селя

Восхождение туристов на Мутновский вулкан на Камчатке, где 18 августа сошел сель, временно запрещено. При этом информации о пострадавших в результате природного явления не поступало, сообщила в тот же день пресс-служба краевого правительства.

«Туристический маршрут через кратер на вершину Мутновского вулкана мы признаем исключительно опасным. Парк «Вулканы Камчатки» пока запрещен к посещению туристами. Главное для нас — безопасность людей», — приводятся в сообщении слова министра туризма Камчатского края Владимира Русанова.

Инспекторы природного парка подтверждают, что ситуация с селем серьезная: существуют высокие риски, что запруду прорвет, и весь накопленный объем воды затопит ущелье, по которому проходит туристическая тропа, ведущая в кратер вулкана.

Грязевой поток сошел на туристическую тропу в каньоне Мутновского вулкана на Камчатке ранее в среду. Пресс-служба МЧС по Камчатскому краю уточнила, что грязевая масса образовала затор, где скапливается талая вода из ледников.

Спасатели призвали туристов не приближаться к Мутновскому вулкану, так как не исключается повторный сход грязевого поток и прорыв затора с последующим выходом водных масс.

Действующий Мутновский вулкан расположен в южной части полуострова Камчатка рядом с вулканом Горелый в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского.