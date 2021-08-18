Сель сошел на туристической тропе на вулкане Мутновский на Камчатке

Грязевой поток сошел на туристическую тропу в каньоне Мутновского вулкана на Камчатке. Об этом в среду, 18 августа, говорится на странице природного парка «Вулканы Камчатки» в Instagram.

«По маршруту к активному кратеру вулкана Мутновский сошел сель. В целях вашей безопасности рекомендуем воздержаться от посещения маршрута в ближайшие дни», — сказано в публикации.

Уточняется, что сотрудники парка и МЧС выехали на место происшествия.

В свою очередь пресс-служба МЧС по Камчатскому краю уточнила, что грязевая масса образовала затор, где скапливается талая вода из ледников. Спасатели призвали туристов не приближаться к Мутновскому вулкану, так как не исключается повторный сход грязевого поток и прорыв затора с последующим выходом водных масс. Турфирмам, осуществляющим деятельность в районе вулкана, также разослали предупреждение.

17 августа на Камчатке два туриста сорвались вниз с вулкана Ключевская Сопка. Они путешествовали вместе с зарегистрированной группой туристов, в состав которой входили 12 человек. Инцидент произошел, когда 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин находились на вулкане. Они сорвались со склона на высоте 4100–4200 м при спуске с ледника и пролетели около 1 тыс. м.

Позже в МЧС указали, что группа туристов, совершавших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, состояла из 12 человек из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.

На помощь пострадавшим туристам утром 18 августа выдвинулись камчатские спасатели. Из-за окончания светового дня использовать вертолет было нельзя, в связи с чем было решено отправить его на место происшествия с наступлением светлого времени суток.