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МЧС назвало города проживания туристов с Ключевского вулкана

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Зарегистрированная группа туристов, совершавших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, состояла из 12 человек из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда. Об этом сообщило в среду, 18 августа, региональное управление МЧС.

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Накануне двое мужчин сорвались вниз с вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Они путешествовали вместе с зарегистрированной группой туристов из 12 человек. По данным МЧС, 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин сорвались со склона на высоте 4100–4200 м при спуске с ледника. Отмечается, что мужчины пролетели около 1 тыс. м.

На помощь пострадавшим туристам утром 18 августа выдвинулись камчатские спасатели, пишет пресс-служба МЧС по Камчатскому краю. Из-за окончания светового дня использовать вертолет было нельзя, в связи с чем было решено отправить его на место происшествия с наступлением светлого времени суток.

26 июля российский альпинист Александр Маслов сорвался с обрыва при восхождении на вершину Сент-Экзюпери в горах Памира. В Ассоциации туроператоров Таджикистана рассказали, что 5 августа на поиски группы отправился вертолет Ми-8 погранслужбы республики.

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