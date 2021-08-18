Минкульт Украины прокомментировал установку сцены на могиле революционеров

Возведение сцены в Мариинском парке в Киеве на месте памятника участникам украинской революции 1917–1921 годов для празднования Дня независимости Украины производится, так как у ведомства нет информации о захоронениях в этом месте. Об этом 18 августа заявили в пресс-службе министерства культуры и информационной политики Украины.

Речь идет об установке сцены к празднику в Мариинском парке, где, по информации киевской администрации, расположена братская могила украинских революционеров. Сооружение сцены вызвало возмущения у представителей городской администрации и киевлян.

«Относительно ситуации с установлением сцены для праздничного концерта по случаю 30-й годовщины независимости Украины на площади Конституции в Киеве. Остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 году против Украинской Центральной Рады никоим образом не привязаны к конкретным местам захоронения. Пока неизвестно даже, вообще остались ли на территории Мариинского парка любые захоронения», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Там указали, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) предоставила команде по подготовке праздника «необходимые для установки сцены разрешения». В ведомстве также предположили, что возмущение заместителя киевского мэра может быть направлено на срыв праздничных мероприятий. «События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднование такой величественной для страны даты — 30-летия независимости Украины», — заключили в минкультуры.

При этом заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов заметил, что проблема «даже не в формальных разрешениях», а в том, что монтажные работы происходят на месте, которое включено в реестр недвижимых памятников.

Накануне в Киеве на аллее погибшим участникам майдана ко Дню независимости Украины установили инсталляцию, посвященную быту украинцев в советскую эпоху: автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР.

Сторонники украинской радикальной организации «Национальный корпус» разрушили часть инсталляции, и за столкновения с полицией часть из них задержали. Против выставки также выступил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что администрация города не давала разрешения на ее установку и что он не позволит устраивать на этом месте «95-й квартал» (компания, занимающаяся концертной деятельностью, сформирована на базе команды КВН, где ранее выступал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.).

День независимости Украины отмечается 24 августа.

2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что к 30-летию независимости Украины была выпущена памятная медаль, на аверсе которой изображен малый герб страны, нижним углом сокрушающий символику СССР. Она указала, что на реверсе медали «вокруг горящего факела и надписи «Героям слава!» расположены барельефные портреты лидеров нацдвижения Украины Симона Петлюры, Степана Бандеры (лидер запрещенной в РФ ОУН), а также Евгения Коновальца.