Захарова прокомментировала медаль в честь Дня независимости Украины

Независимость Украине досталась не в результате освободительной борьбы под главенством лидеров националистического движения Степана Бандеры и Симона Петлюры, а по итогам политического решения, которое не связано ни с народным протестным движением, ни с вооруженной борьбой. Об этом 2 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она указала, что к 30-летию независимости Украины была выпущена памятная медаль, на аверсе которой изображен малый герб страны, нижним углом сокрушающий символику СССР, цитирует Захарова описание с сайта украинского предприятия «Герольдмайстер». По ее словам, стоимость такой монеты составляет $40.

«Независимость Украине досталась в результате политического решения, никаким образом не связанного ни с народным протестным движением, ни с вооруженной борьбой. От слова совсем. 70% жителей УССР на референдуме по вопросу сохранения СССР высказались за Союз. Тот самый Союз, герб которого авторы «награды» низвергли под тяжестью трезубца», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что на реверсе медали «вокруг горящего факела и надписи «Героям слава!» расположены барельефные портреты выдающихся борцов, которые положили свои жизни за независимость и свободу Украины». Это портреты лидеров нацдвижения Украины Симона Петлюры, Степана Бандеры, а также Евгения Коновальца. Кроме того, рядом с ними изображен портрет писателя Тараса Шевченко.

«При чем тут Бандера, Петлюра, другая преступная мразь и независимость Украины 1991 года? Вот кто эту медальку придумал, тот и есть враг Украины и посягатель на ее суверенитет. А вручать ее надо за особые заслуги по распространению исторической кривды», — резюмировала дипломат.

9 июля глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил о том, что присвоение звания Героя Украины командующему УПА (запрещена в России) Роману Шухевичу и лидеру ОУН (запрещена в РФ) Степану Бандере вредит их авторитету. Согласно уставу награды, звания Героев Украины присваиваются гражданам только указом президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля указал, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. Представитель Кремля отметил, что эти лица оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.

В 2021 году украинской революции 1917–1921 годов исполняется 100 лет. Это событие названо одним из важнейших и самых сложных периодов в истории украинского народа ХХ века. В администрации Полтавской области отметили, что в период революции была создана украинская армия.