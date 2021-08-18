Обновленный внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот

Американская компания Lincoln представила обновленный внедорожник Navigator. Об этом 18 августа сообщает Motor1.

Внешне от предшественника Navigator 2022 модельного года можно отличить по измененной передней части кузова с увеличенной радиаторной решеткой и зауженными светодиодными фарами. В задней части установлены фонари с новой графикой.

В салоне появилась новая цифровая приборная панель, проекционный дисплей и модернизированный дисплей мультимедийной системы. В стандартное оснащение модели вошли сиденья с подогревом и вентиляцией.

Автомобиль получил функцию полуавтоматического управления ActiveGlide. Система может самостоятельно отвечать за ускорения и торможения вплоть до полной остановки и начала движения, а также контролировать рулевое управление.

Обновленный внедорожник Lincoln Navigator получил 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 446 л.с. Как и прежде, мотор работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть как на задние, так и на все колеса.

17 августа японская компания Lexus начала принимать заказы в России на обновленный внедорожник GX 460. Цены на модель начинаются с отметки 5 895 000 рублей.

Автомобиль получил информационно-развлекательную систему с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, в которых теперь доступно приложение «Яндекс.Навигатор».