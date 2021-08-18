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Обновленный внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот

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Американская компания Lincoln представила обновленный внедорожник Navigator. Об этом 18 августа сообщает Motor1.

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Внешне от предшественника Navigator 2022 модельного года можно отличить по измененной передней части кузова с увеличенной радиаторной решеткой и зауженными светодиодными фарами. В задней части установлены фонари с новой графикой.

В салоне появилась новая цифровая приборная панель, проекционный дисплей и модернизированный дисплей мультимедийной системы. В стандартное оснащение модели вошли сиденья с подогревом и вентиляцией.

Автомобиль получил функцию полуавтоматического управления ActiveGlide. Система может самостоятельно отвечать за ускорения и торможения вплоть до полной остановки и начала движения, а также контролировать рулевое управление.

Обновленный внедорожник Lincoln Navigator получил 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 446 л.с. Как и прежде, мотор работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть как на задние, так и на все колеса.

17 августа японская компания Lexus начала принимать заказы в России на обновленный внедорожник GX 460. Цены на модель начинаются с отметки 5 895 000 рублей.

Автомобиль получил информационно-развлекательную систему с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, в которых теперь доступно приложение «Яндекс.Навигатор».

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