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Названа стоимость обновленного внедорожника Lexus GX 460 для России

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Японская компания Lexus начал принимать заказы в России на обновленный внедорожник GX 460. Цены на модель начинаются с отметки 5 895 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 17 августа в редакцию «Известий».

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Автомобиль получил информационно-развлекательную систему с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, в которых теперь доступно приложение «Яндекс.Навигатор».

Управление мультимедийной системой осуществляется при помощи нового 10,3-дюймового дисплея, а также через фирменную панель Remote Touch, расположенную на центральном тоннеле.

Модель оснащена 4,6-литровым двигателем мощностью 296 л.с. Мотор работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/час за 8,3 с., а его максимальная скорость составляет 175 км/час.

28 июля сообщалось, что Lexus ведет разработку нового автомобиля, который станет самым маленьким кроссовером в истории марки.

Модель создадут на базе Toyota Yaris Cross. Автомобиль укомплектуют гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 80 л.с., электромотор на задней оси и комплект литий-ионных аккумуляторов.

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