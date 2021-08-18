Папа римский отправил в отставку епископа из-за интимного видео

Папа римский Франциск одобрил прошение Томе Феррейры да Силва об отставке с поста епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Об этом сообщила в среду, 18 августа, служба печати Святого престола.

На прошлой неделе в бразильских СМИ широко распространилась новость о появлении в Сети видео, на котором 60-летний католический епископ запечатлен в полуобнаженном виде, совершая видеозвонок интимного характера другому мужчине, пишет портал Today.

Кадры быстро стали вирусными. Сам Феррейра да Силва в беседе с журналистами признался, что на видеозаписи действительно он, но не стал комментировать ее содержание.

Временным апостолическим администратором епархии Жозе-ду-Риу-Прету назначен архиепископ Моасира Силву, возглавляющий бразильскую митрополию Рибейран-Прету.

Осенью 2019 года папа римский принял отставку главы службы безопасности Ватикана Доменико Джани, ставшую следствием скандала вокруг незаконных финансовых операций и увольнения заподозренных в них лиц.

Тогда финансовый скандал разразился в Ватикане после публикации в СМИ конфиденциального распоряжения Джани об отстранении от должностей пяти влиятельных служащих Римской курии. Их подозревают в нецелевом использовании многомиллионных фондов Святого престола. Кто мог передать конфиденциальные сведения, тогда не сообщалось.