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Ученые узнали о влиянии откровенных фото в Instagram на женскую психику

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Психологи английского Университета Суррея пришли к выводу, что сексуальные женские фотографии в Instagram вызывают у пользовательниц соцсети недовольство собственным телом. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Body Image.

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В исследовании приняли участие 247 жительниц Италии в возрасте от 19 до 32 лет.

Женщинам показывали несколько видеороликов с изображениями женщин разной степени откровенности, а также скриншоты к ним с комментариями пользователей. Затем среди участниц эксперимента провели опрос, как они оценивают свое тело и хотели бы изменить что-либо в своей внешности через косметологические операции.

В ходе эксперимента выяснилось, что большинство женщин, которым демонстрировали самые откровенные снимки, оказались недовольны своим телом и согласились прибегнуть к дополнительным процедурам.

Те же женщины, которым демонстрировали фото моделей в более закрытой одежде, такую реакцию демонстрировали гораздо меньше.

При этом отмечалось, что комментарии пользователей под фото никак не повлияли на восприятие участницами эксперимента своей внешности.

Эксперты подчеркнули, что сексуализация в Instagram может негативно сказываться на имидже женского тела.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в марте, 63% молодых россиянок в возрасте 14–17 лет довольны собственной внешностью и не намерены ее менять, 33% респонденток ею недовольны.

В исследовании приняли участие 500 россиянок в возрасте от 14 до 17 лет и 800 родителей подростков 10–17 лет.

При этом в качестве идеала красоты юные россиянки называли популярных звезд.

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